Жителей Эстонии ждет прохладный и дождливый четверг

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, кратковременные дожди пройдут преимущественно в Ида-Вирумаа. Ветер северо-западный и западный 5-10, на северном побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 14 градусов тепла.