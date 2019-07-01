Первая половина июля будет прохладной и дождливой, зато вторая приятно удивит

В начале июля, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и прохладно, во второй половине станет потеплее, а в конце месяца возможны несколько жарких дней.
В первой половине июля будут часто идти дожди, температура воздуха будет приближенной к средней или ниже. Средняя температура в июле составит +16,9..+18 градусов, сообщает Rus.ERR.
Во второй половине месяца усилится влияние области высокого давления, станет суше и теплее, а в конце июля может наступить кратковременная жара.
Осадков выпадет в пределах нормы (47..87 мм) или больше.