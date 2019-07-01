На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 14-17 м/сек, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером на островах и западном побережье сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 15-20 градуса тепла.