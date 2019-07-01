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Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр

This handout image received on February 27, 2017 from Sheffield University shows an artists rendering of the tidal disruption event in F01004-2237, which is 1.7 billion light years from Earth. The release of gravitational energy as the debris of the star is accreted by the black hole leads to a flare in the optical light of the galaxy. Supermassive black holes rip up and devour hapless stars a hundred times more frequently than thought, according to research released on February 27, 2017. Previously, scientists had calculated that such cosmic cannibalism was extremely rare, happening once every 10,000 to 100,000 years per galaxy. / AFP PHOTO / SHEFFIELD UNIVERSITY / MARK A. GARLICK / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Sheffield University / Mark A. GARLICK" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ФОТО: MARK A. GARLICK / AFP

Астрономы Западного университета в Онтарио (Канада) объяснили механизм возникновения сверхмассивных черных дыр, согласно которому в очень ранней Вселенной эти объекты находились в активной стадии роста. В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые решили проблему, возникающую с пределом Эддингтона, который накладывает ограничения на скорость поглощения (аккреции) вещества черной дырой, пишет lenta.ru. Сверхмассивные черные дыры вмещают в себя массу миллиарда солнц, однако их рост должен был происходить в очень коротком промежутке времени — в течение всего лишь 800 миллионов лет (начиная от момента рождения Вселенной). Если темпы аккреции слишком высоки, то давление излучения в диске, образующемся вокруг черной дыры, вызывает интенсивное истечение вещества прочь из гравитационного поля.

Согласно гипотезе ученых, прямому коллапсу с образованием сверхмассивных черных дыр подвергались облака межзвездного газа. Особые условия на ранних стадиях существования Вселенной способствовали тому, что некоторые облака начинали коллапсировать только тогда, когда их общая масса становилась равной массе ста тысяч Солнц. Из-за сжатия возникали короткоживущие квазизвезды, а затем крупные черные дыры, которые становились «семенами» еще более массивных объектов.

После прямого коллапса черные дыры начинали активно «пожирать» вещество вокруг себя. При этом аккреция на ограниченный период времени (примерно на 150 миллионов лет) становилась супер-Эддингтоновской, то есть большая часть вещества проваливалась под горизонт событий, не испуская излучение, которое могло бы эту аккрецию нарушить. В конце концов, излучение от ближайших звезд и других черных дыр остановило супер-Эддингтоновскую аккрецию.

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