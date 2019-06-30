Июль в Эстонии начнется с дождей

С каждым днем возрастает влияние дождливых циклонов на нашу погоду. Один из них, устремившись на север Финляндии, много осадков не принесет, лишь вызовет усиление юго-западного, западного ветра порывами до 18 м/с. В последующие дни к порывистому западному ветру добавятся дожди и прохлада.
В понедельник, 1 июля, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза. Юго-западный, западный ветер усилится 7-13, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до 26°С.