Похолодание, дожди и грозы: в Эстонии резко поменяется погода

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-12, порывами 14-17 м/сек. Температура воздуха 18-23, на востоке страны до 25 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, вероятны грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 15-20 градуса тепла.