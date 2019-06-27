В Эстонию очень скоро вернется жара

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 5-10, на северном побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 3-8, вечером на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.