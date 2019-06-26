Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется жара

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, лишь в начале ночи по востоку Эстонии облачно и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15, на побережье 18 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, порывами 15, на побережье 18 м/сек. Температура воздуха 15-19 градуса тепла.

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-западный 5-10, на побережье порывами 12-15 м/сек. Температура воздуха 7-12, , на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 5-10, на северном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 17-21 градус тепла.