Ученые предсказывают к концу июня гибель тысяч людей от адской жары

Мика Рантанен, метеоролог из Финляндии, определил наступающую тепловую волну как беспрецедентную для Франции на основе результатов компьютерного моделирования интенсивности жары. По словам Стефана Рамсторфа, климатолога из Потсдамского университета, высокая температура воздуха является «тихим убийцей». Ученый напоминает, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето в Германии скончались как минимум тысяча человек.

Самые высокие температуры будут наблюдаться в западной и центральной частях Европы. В некоторых районах Испании и Франции в течение нескольких дней может фиксироваться температура выше 40 градусов Цельсия. Испанский метеоролог Сильвия Лаплана описала будущую погоду как «грядущий ад». Прогнозируется, что в Мадриде столбик термометров повысится до 40,6 градуса Цельсия.

Метеоролог Жилом Возница заявил, что у него нет сомнений, что температура воздуха во Франции установит новый национальный рекорд на отметке 45 градусов Цельсия в следующую пятницу. В 2003 году, когда от жары погибли более 11 тысяч французов, рекорд составил 44,1 градуса Цельсия.