На завтра синоптики обещают ливни и грозы

Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, после полуночи северный, на островах северо-западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, после полудня вероятность осадков снизится. Ветер северо-западный и северный, 5-12, порывами 14, на островах и западном побережье до 20 м/сек. Температура воздуха 14-18 градус тепла.