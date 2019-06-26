Ср, 26.06.2019
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На завтра синоптики обещают ливни и грозы

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг облачно, временами дожди, местами ливни и грозы.

Ветер переменных направлений,  2-7 м/сек, после полуночи  северный, на островах  северо-западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, после полудня вероятность осадков снизится. Ветер северо-западный и северный, 5-12, порывами 14, на островах и западном побережье до 20 м/сек. Температура воздуха 14-18 градус тепла.

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