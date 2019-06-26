Европа изнемогает от жары: самое пекло еще впереди

В последние дни температура в Париже, Берлине, Франкфурте, Вене, Милане, Риме и Брюсселе превышает 30 градусов. Во всех этих городах в ближайшее время не прогнозируются дожди.

Во Франции в связи с жарой перенесли на 1 и 2 июля экзамены для учащихся в последних классах средней школы. Изначально они должны были состояться 27 и 28 июня, сообщают французские СМИ. В Париже благотворительные организации начали раздавать воду бездомным.

В Германии экстренные службы призывают граждан особенно внимательно следить за состоянием здоровья детей и пожилых людей на фоне жаркой погоды.

Метеорологическая служба Испании предупредила о риске возникновения лесных пожаров, а также посоветовала жителям страны не заниматься длительными физическими нагрузками в середине дня, носить светлую одежду, не выходить на улицу без головных уборов.

Структура Еврокомиссии, курирующая вопросы окружающей среды, сообщила, что пика жара в Европе достигнет к 27 июня. Тогда в некоторых местах температура воздуха может превысить 40 градусов.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.