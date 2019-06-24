Фото: в небе над Эстонией замечено редкое природное явление

В науке это явление называют гало. Наиболее близкое к гало природное явление, которое нам хорошо знакомо, – радуга, то есть преломление лучей небесного светила. Но в отличие от радуги, которую можно наблюдать лишь в дневное время, стоя спиной к солнцу, в насыщенном влагой воздухе, гало появляется на небе в любое время суток — вокруг солнца или луны (а бывает, что и около мощного источника искусственного света).