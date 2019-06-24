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  • Фото: в небе над Эстонией замечено редкое природное явление

Фото: в небе над Эстонией замечено редкое природное явление

Гало на Хийумаа 24 июня 2019.

ФОТО: Erakogu

Читатель Postimees прислал сделанный сегодня на Хийумаа снимок солнца с разноцветной дугой вокруг него.

В науке это явление называют гало. Наиболее близкое к гало природное явление, которое нам хорошо знакомо, – радуга, то есть преломление лучей небесного светила. Но в отличие от радуги, которую можно наблюдать лишь в дневное время, стоя спиной к солнцу, в насыщенном влагой воздухе, гало появляется на небе в любое время суток — вокруг солнца или луны (а бывает, что и около мощного источника искусственного света).

Гало возникает с появлением тонких перистых облаков на небе (на высоте около шести км), и именно они преломляют солнечные лучи.

При наблюдении гало необходимо закрывать солнце каким-либо предметом или хотя бы рукой, чтобы не испортить глаза (в большинстве случаев при фотосъемке также целесообразно закрывать солнце). Желательно надевать темные очки, поскольку отдельные элементы гало бывают ослепительно яркими.

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