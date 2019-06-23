Европа готовится к рекордной жаре: какая погода будет в Эстонии?

В ночь на вторник малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 7-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6, на северном побережье западный и северо-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на среду переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6, на островах юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Начиная с островов пойдет дождь. Ветер юго-восточный, 5-11, после полуночи, начиная с островов, переменится на западный и северо-западный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем преимущественно дождливо, после обеда, начиная с островов, осадки прекратятся. Ветер северо-западный и западный, 5-11, порывами до 14, на островах 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.