Жара принесет в Эстонию ливни и грозы

Циклон потихоньку удаляется на восток, но все же он будет влиять на нашу погоду. В то же время достигшая Скандинавии ложбина низкого давления начнет поставлять в Эстонию более влажный воздух. Поэтому в послеобеденные часы не исключены отдельные ливни, а к вечеру даже и грозы.
Поступающая воздушная масса будет по-летнему теплой и в четверг столбики термометров достигнут 25-29 градусов, лишь местами на побережье будет прохладнее.
В четверг, 20 июня, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местах пройдет кратковременный дождь, вечером не исключена гроза. Ветер южной четверти, на северном побережье восточной четверти 2-8 м/с.
Температура воздуха составит 25-29, на побережье местами 20-23°С.