Жара принесет в Эстонию ливни и грозы

Циклон потихоньку удаляется на восток, но все же он будет влиять на нашу погоду. В то же время достигшая Скандинавии ложбина низкого давления начнет поставлять в Эстонию более влажный воздух. Поэтому в послеобеденные часы не исключены отдельные ливни, а к вечеру даже и грозы.