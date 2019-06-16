То жара, то холод: смотрите, какая погода будет в Эстонии во второй половине июня

Те, кто с понедельника уходят в отпуск, на первый взгляд могут радоваться. Все три портала прогнозируют теплую первую половину недели и солнечную летнюю погоду.

В плане температуры воздуха самые оптимистичные эстонцы: наша Служба погоды обещает на следующей неделе к четвергу и пятнице 23-28 градусов тепла. Российский портал более пессимистичен (или реалистичен?) и прогнозирует, что на следующей неделе максимум 26 градусов. Самые осторожные прогнозы дает норвежский портал — выше 24 градусов температура не поднимется и в конце недели опустится ниже 20 градусов.

Прогноз норвежского портала. ФОТО: kuvatõmmis: yr.no

Ко второй половине следующей недели, особенно в пятницу, обещают все три портала снижение температуры воздуха, а также грозы и кратковременные дожди.

Эстонские синоптики обещают, что последняя неделя июня будет теплой, ожидаются и кратковременные дожди. По прогнозам yr.no, последняя неделя июня начнется с довольно прохладной и облачной погоды, температура воздуха будет достигать всего 17-18 градусов. Gismeteo также прогнозирует, что последняя неделя начнется с прохладной и дождливой погоды: в некоторые дни температура воздуха всего 16-18 градусов.

Но последние дни июня, хотя бы по прогнозам Gismeteo, будут довольно хорошими: солнце выйдет из-за облаков и температура поднимется до 26 градусов.