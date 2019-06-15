На следующей неделе в Эстонию вернется невыносимая жара

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, на северном побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 17-23, на востоке страны до 26 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на северном побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 17-22, на востоке страны до 25 градусов тепла.