Замело: смотрите, что творится на улицах Таллинна

И хотя в известной песне поется про июль, но на самом деле именно в середине июня тополиный пух начинает активно заметать улицы города.

Склонным к аллергии жителям Таллинна стоит быть осторожными. Конечно, сам по себе тополиный пух не является аллергеном, однако он может переносить уличную пыль, микроорганизмы и пыльцу растений, которые и вызывают реакцию. Кроме того, тополиный пух раздражает слизистые глаз и дыхательные пути даже здоровых людей.