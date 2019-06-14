Эстонию накроет туманом
Образовавшийся в южной части Балтийского моря антициклон в субботу днем распространится на страны Балтии. В воскресенье этот процесс продолжится, что послужит причиной образования туманов в ночные часы, в береговой черте которые могут сохраняться более продолжительное время. Осадков не ожидается и ветер ослабевает.
В субботу, 15 июня, небольшая и переменная облачность, без осадков. На побережье, а также вечером во внутренних районах во многих местах образуется туман. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с, к вечеру ослабеет.
Температура воздуха составит 20-25, на побережье местами 17°С.