Синоптики: в Эстонию вернется летняя жара. Правда, есть одно «но»

В ночь на субботу до полуночи на востоке страны переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. После полуночи по всей стране ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 20-25, на побережье местами 17 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Местами туманы. Ветер западных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 1-6, на северном побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 23-27, на побережье местами 18 градусов тепла.