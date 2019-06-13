Чт, 13.06.2019
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Пятничная жара в Эстонии будет сопровождаться ливнями, грозами и градом

Град.

ФОТО: SCANPIX

Возникший в районе Балтийского моря циклон принесет в Эстонию дожди и отдельные грозы. И хотя по западу Эстонии осадки будут незначительными, на востоке страны дожди сохранятся до позднего вечера. Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра и интенсивными осадками, местами с градом.

В пятницу, 14 июня, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер неустойчивого направления 3-8 м/с, после обеда повернет к западному направлению, при грозе более сильные порывы ветра.

Температура воздуха составит 17-24, по юго-востоку Эстонии до 27°С.

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