Пятничная жара в Эстонии будет сопровождаться ливнями, грозами и градом

Возникший в районе Балтийского моря циклон принесет в Эстонию дожди и отдельные грозы. И хотя по западу Эстонии осадки будут незначительными, на востоке страны дожди сохранятся до позднего вечера. Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра и интенсивными осадками, местами с градом.
В пятницу, 14 июня, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер неустойчивого направления 3-8 м/с, после обеда повернет к западному направлению, при грозе более сильные порывы ветра.
Температура воздуха составит 17-24, по юго-востоку Эстонии до 27°С.