Пятничная жара в Эстонии будет сопровождаться ливнями, грозами и градом

Возникший в районе Балтийского моря циклон принесет в Эстонию дожди и отдельные грозы. И хотя по западу Эстонии осадки будут незначительными, на востоке страны дожди сохранятся до позднего вечера. Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра и интенсивными осадками, местами с градом.