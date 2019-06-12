Синоптики: в Эстонии вновь потеплеет

Завтра Эстония будет находиться на границе между антициклоном, перемещающимся с Карелии на юго-восток, и областью низкого давления, что над югом Скандинавии. Полдня погода будет еще ветреной. С юго-восточным ветром к нам начнет поступать тепло и влага. Вначале дожди редкие, но при прогреве воздуха местами могут образоваться грозовые облака. Температура воздуха в большинстве местах превысит 25°C.
В четверг, 13 июня, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет.
Температура воздуха составит от 21 до 27°С.