Синоптики: в Эстонии вновь потеплеет

Завтра Эстония будет находиться на границе между антициклоном, перемещающимся с Карелии на юго-восток, и областью низкого давления, что над югом Скандинавии. Полдня погода будет еще ветреной. С юго-восточным ветром к нам начнет поступать тепло и влага. Вначале дожди редкие, но при прогреве воздуха местами могут образоваться грозовые облака. Температура воздуха в большинстве местах превысит 25°C.