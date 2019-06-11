Фото и видео: град размером с мяч для гольфа побил дома и машины в Баварии, есть раненые

10 июня сильный шторм бушевал в немецкой федеральной земле Бавария. Больше всего от стихии досталось Мюнхену и пригородам. Здесь зафиксированы порывы ветра в 120 км/ч. Выпал град, размер которого был сравним с мячами для гольфа, а диаметр отдельных градин достигал 6 см, сообщает Stormnews со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Ветер валил деревья, а град побил большое количество автомобилей и домов. Кроме того, некоторые населенные пункты оказались подтоплены. На озерах Амерзе и Штарнбергер-Зе перевернулись несколько лодок. В Унтершлайсхайме пришлось эвакуировать посетителей народного фестиваля, их разместили в здании местной школы, передает NEWSru.
#Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4— HGSchBernard ن (@filiusmontium) 10 июня 2019 г.
В результате стихии в Мюнхене и окрестностях несколько человек получили легкие травмы. Также известно о пострадавших в Бидингене, где велосипедисты прятались от ненастья под упавшим деревом, на которое рухнуло еще одно дерево. Тяжелые ранения получил семилетний мальчик, у двоих мужчин - легкие повреждения.
Стихия создала проблемы и на железной дороге. Из-за упавших деревьев и повреждения контактной сети было остановлено движение поездов на трех линиях. На одном из маршрутов пассажиров доставили до места назначения на такси.
Unwetter in Bayern: "Eisbrocken schlugen wie Gewehrsalven auf uns ein" https://t.co/XR4dQwFN0C pic.twitter.com/u5COLvIG9E— WELT (@welt) 11 июня 2019 г.
Bin gerade durch #München gefahren und jedes Auto hat’s erwischt - alle Scheiben kaputt. Wir sind froh das unser Auto und geschützt hat. #unwetter #hagel pic.twitter.com/WsIFr1Nhw6— Paul Hover (@paul4s) 10 июня 2019 г.
#Gewitter #muenchen #Unwetter pic.twitter.com/zWHgaG0rlr— Tobias Welker (@tobiwelly) 10 июня 2019 г.