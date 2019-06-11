Фото и видео: град размером с мяч для гольфа побил дома и машины в Баварии, есть раненые

Ветер валил деревья, а град побил большое количество автомобилей и домов. Кроме того, некоторые населенные пункты оказались подтоплены. На озерах Амерзе и Штарнбергер-Зе перевернулись несколько лодок. В Унтершлайсхайме пришлось эвакуировать посетителей народного фестиваля, их разместили в здании местной школы, передает NEWSru.

В результате стихии в Мюнхене и окрестностях несколько человек получили легкие травмы. Также известно о пострадавших в Бидингене, где велосипедисты прятались от ненастья под упавшим деревом, на которое рухнуло еще одно дерево. Тяжелые ранения получил семилетний мальчик, у двоих мужчин - легкие повреждения.

Стихия создала проблемы и на железной дороге. Из-за упавших деревьев и повреждения контактной сети было остановлено движение поездов на трех линиях. На одном из маршрутов пассажиров доставили до места назначения на такси.