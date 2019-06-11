Вт, 11.06.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Температура воды Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
  • Погода
  • Фото и видео: град размером с мяч для гольфа побил дома и машины в Баварии, есть раненые

Фото и видео: град размером с мяч для гольфа побил дома и машины в Баварии, есть раненые

Град в Мюнхене.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / ARNE HESS

10 июня сильный шторм бушевал в немецкой федеральной земле Бавария. Больше всего от стихии досталось Мюнхену и пригородам. Здесь зафиксированы порывы ветра в 120 км/ч. Выпал град, размер которого был сравним с мячами для гольфа, а диаметр отдельных градин достигал 6 см, сообщает Stormnews со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Ветер валил деревья, а град побил большое количество автомобилей и домов. Кроме того, некоторые населенные пункты оказались подтоплены. На озерах Амерзе и Штарнбергер-Зе перевернулись несколько лодок. В Унтершлайсхайме пришлось эвакуировать посетителей народного фестиваля, их разместили в здании местной школы, передает NEWSru.

В результате стихии в Мюнхене и окрестностях несколько человек получили легкие травмы. Также известно о пострадавших в Бидингене, где велосипедисты прятались от ненастья под упавшим деревом, на которое рухнуло еще одно дерево. Тяжелые ранения получил семилетний мальчик, у двоих мужчин - легкие повреждения.

Стихия создала проблемы и на железной дороге. Из-за упавших деревьев и повреждения контактной сети было остановлено движение поездов на трех линиях. На одном из маршрутов пассажиров доставили до места назначения на такси.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ