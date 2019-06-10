К концу недели в Эстонию придет настоящий зной

В ночь на среду в Эстонии переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, ожидаются грозы. Ветер северо-восточный и восточный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 9..14, по югу Эстонии до 18°С. В среду днем переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, ожидается гроза. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха днем 14..20, по югу Эстонии до 24°С.

В ночь на четверг в Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 11..16°С. В четверг днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 5-10, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 21..27°С.