Завтра в Эстонии резко потеплеет

Во вторник (11.06) облачно с прояснениями. До обеда местами пройдут кратковременные дожди, в середине дня к островам подойдет зона с осадками, которая во второй половине дня распространится на материк. Местами осадки будут сильные, вечером возможны грозы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на западе и юге Эстонии повернет на восточный и юго-восточный и усилится 5-11, на островах вечером порывами 14 м/с. Температура воздуха 17..23, по югу Эстонии при длительных прояснениях до 26°C.