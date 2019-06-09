Видео: смотрите, как выглядело солнечное затмение 119 лет назад

2 июля 2019 года первое солнечное затмение с 2017 года можно будет наблюдать над некоторыми частями Южной Америки и над южной частью Тихого океана. В настоящее время это природное явление запечатлено на бесчисленных изображениях и видео, однако сто лет назад подобные процедуры требовали тщательного планирования и чрезвычайно дорогого и труднодоступного оборудования. Однако в 1900 году иллюзионисту Джону Невилу Маскелину удалось запечатлеть редкое явление, пишет Rus.TVNET.