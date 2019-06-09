Видео: смотрите, как выглядело солнечное затмение 119 лет назад

2 июля 2019 года первое солнечное затмение с 2017 года можно будет наблюдать над некоторыми частями Южной Америки и над южной частью Тихого океана. В настоящее время это природное явление запечатлено на бесчисленных изображениях и видео, однако сто лет назад подобные процедуры требовали тщательного планирования и чрезвычайно дорогого и труднодоступного оборудования. Однако в 1900 году иллюзионисту Джону Невилу Маскелину удалось запечатлеть редкое явление, пишет Rus.TVNET.
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, на которых можно видеть солнечное затмение. Об этом пишет The Guardian.
Пленка, снятая британцем Маскелином более века назад, была вновь найдена в архиве Королевского астрономического общества.
Данные кадры, записанные иллюзионистом с помощью специально адаптированной камеры, были сняты во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину в Соединенных Штатах. Эксперты BFI смогли сканировать данный материал кадр за кадром, после чего выпустили его как часть викторианской коллекции фильмов.
Это была вторая попытка Маскелина заснять затмение, и это единственная видеозапись, которая смогла сохраниться. Первая же попытка записи затмения была в 1898 году в Индии: она была успешной, однако по дороге домой ленту украли.
"Эти сцены полного солнечного затмения - одного из самых впечатляющих астрономических явлений - дают захватывающее представление о викторианской науке в действии", - говорит президент Королевского астрономического общества профессор Майк Круз.