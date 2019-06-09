Антициклон над Польшей усиливается и берет направление в сторону стран Балтии. Поэтому уже завтра, 10 июня, облака заметно поредеют и осадков не предвидится. Тем не менее, юго-западный ветер достаточно порывистый. По сравнению с показаниями термометров на прошлой неделе температура воздуха прохладнее, но все еще близка около отметки в 20°C.