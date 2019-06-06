Синоптики: жара усиливается, но готовьтесь к грозам!

В пятницу, 7 июня, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с, при грозе могут быть сильные порывы ветра.