Вторник порадует жителей Эстонии пляжной погодой

Область высокого давления движется с района прибалтийских стран на восток, тем не менее, на ее западной периферии, с очень теплой воздушной массой у нас установится на несколько дней жаркая летняя погода. Завтра возможны отдельные кратковременные дожди по северным районам страны, а к концу недели возрастает вероятность грозовых ливней в послеобеденные часы.