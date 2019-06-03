Вторник порадует жителей Эстонии пляжной погодой

Область высокого давления движется с района прибалтийских стран на восток, тем не менее, на ее западной периферии, с очень теплой воздушной массой у нас установится на несколько дней жаркая летняя погода. Завтра возможны отдельные кратковременные дожди по северным районам страны, а к концу недели возрастает вероятность грозовых ливней в послеобеденные часы.
Во вторник, 3 июня, на бoльшей части Эстонии солнечная и сухая погода, кое-где в северной Эстонии более облачно и возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, на северном побережье юго-западный, западный 3-8, порывами 11 м/с, во второй половине дня ослабеет.
Температура воздуха составит 24-28, на островах и западном побережье 16-23°С.