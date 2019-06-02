Завтра в Эстонии потеплеет, но не обойдется без дождей

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня на западе страны по регионам кратковременные дожди. В первой половине дня ветер переменных направлений, 1-6, во второй половине дня южный и юго-восточный, 3-9 м/сек. Вечером на островах ветер порывами до 12-14 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 13 градусов тепла.