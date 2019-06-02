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Завтра в Эстонии потеплеет, но не обойдется без дождей

Дождь в Таллинне.

ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. По регионам возможны туманы. Ветер западных направлений, 3-8, на побережье Финского залива порывами до 11 м/сек. Утром ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 4-10, на почве до нуля градусов.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня на западе страны по регионам кратковременные дожди. В первой половине дня ветер переменных направлений, 1-6, во второй половине дня южный и юго-восточный, 3-9 м/сек. Вечером на островах ветер порывами до 12-14 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 13 градусов тепла.

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