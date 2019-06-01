Сб, 1.06.2019
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Завтра в Эстонии ожидаются дожди, но к вечеру погода улучшится

Дождь.

ФОТО: Marianne Loorents

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Утром на островах ветер западный и северо-западный. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, к вечеру осадки пройдут, а облачность рассеется. Ветер юго-западный, переменится на западный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха 12-18 градусов тепла.

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