Завтра в Эстонии ожидаются дожди, но к вечеру погода улучшится

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Утром на островах ветер западный и северо-западный. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.