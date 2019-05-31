В ближайшие дни в Эстонии ожидается почти 30 градусов тепла

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, утром западный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Вечером облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

В ночь на понедельник - малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек, утром на островах юго-восточный. Температура воздуха 4-10 градусов тепла, на почве местами упадет до 0 градусов. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 17-21, на побережье местами 14 градусов тепла.