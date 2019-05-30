Последний день весны в Эстонии не обойдется без дождя

Последний день месяца не обойдется без дождя, сообщает Служба погоды Эстонии.
Бразды правления возьмет циклон,смещающийся с центральной части Скандинавии на Лапландию. По его южной периферии через Эстонию в сторону России будут перемещаться дождевые облака ,кроме того, сохранится порывистый ветер.
В четверг, 31 мая, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер западный и юго-западный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..17°C.