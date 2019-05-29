Почти 30 градусов: синоптики назвали день, когда в Эстонию вернется жара

В ночь на пятницу облачность уплотнится, после полуночи начиная с островов пойдет дождь, осадки распространятся на восток. Ветер южный и юго-западный, 5-11, на побережье порывами 16 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Около полудня начиная с островов прояснится, осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-9 м/сек, на северном побережье около полуночи порывами 13 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла, на почве местами около нуля. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность, вечером подойдет новая зона осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-10, вечером на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 12 градусов тепла.