Ср, 29.05.2019
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В четверг в Эстонию придет теплая и солнечная погода

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Вишня в мае.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

На смену облакам и дождливой погоде пришел солнечный день, и нет необходимости брать с собой зонт.

Кроме этого и ветер будет достаточно слабым, и только лишь поздним вечером начнет усиливаться ветер южной четверти, что станет возможным благодаря приближению ложбины низкого давления вместе с зоной осадков. Ночью будет довольно прохладно, а днем уже умеренно тепло.

В среду, 29 мая, в первой половине дня ожидается солнечная погода. Ветер западной четверти 3-9 м/с.

Температура воздуха составит от 14 до 18°C.

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