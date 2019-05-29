В четверг в Эстонию придет теплая и солнечная погода

На смену облакам и дождливой погоде пришел солнечный день, и нет необходимости брать с собой зонт.
Кроме этого и ветер будет достаточно слабым, и только лишь поздним вечером начнет усиливаться ветер южной четверти, что станет возможным благодаря приближению ложбины низкого давления вместе с зоной осадков. Ночью будет довольно прохладно, а днем уже умеренно тепло.
В среду, 29 мая, в первой половине дня ожидается солнечная погода. Ветер западной четверти 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от 14 до 18°C.