В четверг в Эстонию придет теплая и солнечная погода

Кроме этого и ветер будет достаточно слабым, и только лишь поздним вечером начнет усиливаться ветер южной четверти, что станет возможным благодаря приближению ложбины низкого давления вместе с зоной осадков. Ночью будет довольно прохладно, а днем уже умеренно тепло.