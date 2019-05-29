Раскрыта тайна эволюции человека

По мнению исследователей, космические лучи, бомбардирующие Землю с наибольшей интенсивностью 2,6 миллиона лет назад, инициировали лавину заряженных частиц в нижних слоях атмосферы планеты. Ионизация, в свою очередь, спровоцировала появление большого числа гроз и молний. Частые лесные пожары вынудили древних приматов приспосабливаться к открытой местности, где наиболее выгодным был бипедализм (двуногость), пишет lenta.ru.

Хотя двуногие приматы существовали и раньше, они были преимущественно адаптированы к жизни на деревьях. При перемещении в саванны, гоминиды были вынуждены ходить от одного дерева к другому, что способствовало прямохождению. Последнее становилось выгодно при обитании в высокой траве, так как оно позволяло лучше высматривать хищников. Все это привело, в конечном итоге, к появлению двуногих предков человека — Homo habilis.