На выходных в Эстонии резко похолодает

В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На островах пойдут дожди, которые в течение дня распространятся по материковой части страны на восток, местами грозы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 14-20, на востоке страны местами до 23 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 6-12 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 13-18, на юго-востоке страны до 20 градусов тепла.