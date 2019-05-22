На выходных в Эстонии резко похолодает

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается заметное похолодание.
В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На островах пойдут дожди, которые в течение дня распространятся по материковой части страны на восток, местами грозы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 14-20, на востоке страны местами до 23 градусов тепла.
В ночь на субботу переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 6-12 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 13-18, на юго-востоке страны до 20 градусов тепла.
В ночь на воскресенье переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.