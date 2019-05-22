Синоптики: тепло отступает

В четверг в начале дня Эстония еще в полосе пониженного давления, позже с севера подойдет гребень высокого давления с более сухой и прохладной воздушной массой. Погода по-прежнему неустойчивая и местами, преимущественно на юге республики, где еще по-летнему жарко, пройдут кратковременные дожди, не исключена и гроза.
В четверг, 23 мая, днем в Эстонии будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Ветер северных направлений 3-9, на северном побережью 5-11, порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит 20-26, на севере Эстонии 13-19°С.