Синоптики: тепло отступает

В четверг в начале дня Эстония еще в полосе пониженного давления, позже с севера подойдет гребень высокого давления с более сухой и прохладной воздушной массой. Погода по-прежнему неустойчивая и местами, преимущественно на юге республики, где еще по-летнему жарко, пройдут кратковременные дожди, не исключена и гроза.