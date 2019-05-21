Ловите момент: завтра в Эстонии будет аномально жарко

Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди и грозы. Осадки местами сильные, по регионам возможен град. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, в грозу порывистый. Температура воздуха 21-27, на побережье при ветре с моря до 16 градусов тепла.