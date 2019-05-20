Погрелись и хватит: в Эстонию идет похолодание и дожди

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха 21-26, на побережье при ветре с моря до 16 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, до полуночи возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха на севере страны 8-13, на юге 12-16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 17-22, на побережье при ветре с моря до 13 градусов тепла.