На завтра синоптики обещают жару и грозы

Около полуночи по отдельным регионам кратковременные дожди, после полуночи зона интенсивных осадков распространится с запада и юга на север и северо-восток. Пройдут грозы. Ветер южных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла.