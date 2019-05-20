На завтра синоптики обещают жару и грозы

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность.
Около полуночи по отдельным регионам кратковременные дожди, после полуночи зона интенсивных осадков распространится с запада и юга на север и северо-восток. Пройдут грозы. Ветер южных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. К вечеру интенсивные осадки сосредоточатся на севере страны. Ветер восточных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 22-27, на побережье местами 16 градусов тепла.