Фото и видео: из-за внезапной тропической жары люди заполонили пляж

Сегодня вечером, по данным Службы погоды, в Пярну температура поднялась до 27,5 градусов тепла, прекрасной весенней погодой на Пярнуском пляжу люди наслаждались как в субботу, так и в воскресенье.
Температура воды на Пярнуском пляже еще не замеряли, но в Пярнуском порту температура речной воды была почти 15 градусов, пишет Pärnu Postimees.
Шикарная погода привлекла на пляж большое количество людей, которые загорали на песочке или занимались спортом.
В понедельник, 20 мая, в первой половине дня будет солнечно, а после обеда на западе страны возрастет вероятность кратковременных дождей. Столбики термометров же превысят отметку 25°С благодаря по-летнему теплому юго-восточному воздушному потоку.