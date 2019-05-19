Вс, 19.05.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Почти 30 градусов: новая неделя в Эстонии начнется с летней жары

Почти 30 градусов: новая неделя в Эстонии начнется с летней жары

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Теплая погода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Эстония находится на границе между усиливающимся над Россией антициклоном и медленно смещающимся с Центральной Европы на север циклоном.

В понедельник, 20 мая, в первой половине дня будет солнечно, а после обеда на западе страны возрастет вероятность кратковременных дождей. Столбики термометров же превысят отметку 25°С благодаря по-летнему теплому юго-восточному воздушному потоку.

Днем небольшая и переменная облачность. Вечером на западе страны возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 23...27, на побережье местами 16°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ