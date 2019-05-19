Почти 30 градусов: новая неделя в Эстонии начнется с летней жары

Эстония находится на границе между усиливающимся над Россией антициклоном и медленно смещающимся с Центральной Европы на север циклоном.
В понедельник, 20 мая, в первой половине дня будет солнечно, а после обеда на западе страны возрастет вероятность кратковременных дождей. Столбики термометров же превысят отметку 25°С благодаря по-летнему теплому юго-восточному воздушному потоку.
Днем небольшая и переменная облачность. Вечером на западе страны возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 23...27, на побережье местами 16°С.