Не пропустите: над Эстонией взойдет голубая Луна

В ночь с 18 на 19 мая можно будет полюбоваться уникальным полнолунием - Луна будет иметь не только гораздо большие размеры, но и окрасится в более насыщенный цвет.
В этом десятилетии это последняя возможность увидеть голубую Луну, поскольку в следующий раз подобное можно будет наблюдать только 22 августа 2021 года, передает портал Sõbraanna.
Несмотря на название, Луна будет выглядеть не голубой, а чрезмерно ярко-белой на ночном небе. Голубая луна — термин, применяемый в астрономии для определения второго полнолуния в течение одного календарного месяца. Это довольно редкое явление.
Полная голубая Луна появится поздним вечером 18 мая. Но за красивейшим небесным событием явлением лучше всего наблюдать в 23:11 (по местному времени). Самый прекрасный обзор появится у тех, кто сумеет вырваться из города и остановиться где-то на природе, где не так много света, поскольку именно он мешает насладиться подлинными масштабами природного явления.