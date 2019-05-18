Не пропустите: над Эстонией взойдет голубая Луна

В этом десятилетии это последняя возможность увидеть голубую Луну, поскольку в следующий раз подобное можно будет наблюдать только 22 августа 2021 года, передает портал Sõbraanna.

Несмотря на название, Луна будет выглядеть не голубой, а чрезмерно ярко-белой на ночном небе. Голубая луна — термин, применяемый в астрономии для определения второго полнолуния в течение одного календарного месяца. Это довольно редкое явление.