Завтра в Эстонию придет жара

В воскресенье днем по стране ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 20...26, на побережье местами до 16°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер восточный, юго-восточный 2-5 м/с. Высота волны 0,3-0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 7...9°С.