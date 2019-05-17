Аномальная жара: в Эстонии обещают до 27 градусов тепла

В ночь на воскресенье малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На островах возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 20-25, на побережье местами до 14 градусов тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20-25, на побережье местами до 14 градусов тепла.