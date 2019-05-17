Пт, 17.05.2019
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Не упустите шанс: завтра в Эстонии будет еще теплее, а в воскресенье погода изменится

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Область высокого давления, покрывающая Северную Европу, все еще правит нашей погодой. Как сообщают эстонские синоптики, сохранится в основном солнечная и сухая погода.

С восточным ветром к нам поступает теплая континентальная воздушная масса и температурный фон повышается. Дневные температуры воздуха уже будут превышать 20-ти градусную отметку, а ночные заморозки маловероятны. В воскресенье днем на островах возрастет вероятность кратковременного дождя.

В субботу, 18 мая, днем солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами до 13°С.

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