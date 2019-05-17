Не упустите шанс: завтра в Эстонии будет еще теплее, а в воскресенье погода изменится

С восточным ветром к нам поступает теплая континентальная воздушная масса и температурный фон повышается. Дневные температуры воздуха уже будут превышать 20-ти градусную отметку, а ночные заморозки маловероятны. В воскресенье днем на островах возрастет вероятность кратковременного дождя.