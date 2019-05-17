Не упустите шанс: завтра в Эстонии будет еще теплее, а в воскресенье погода изменится

Область высокого давления, покрывающая Северную Европу, все еще правит нашей погодой. Как сообщают эстонские синоптики, сохранится в основном солнечная и сухая погода.
С восточным ветром к нам поступает теплая континентальная воздушная масса и температурный фон повышается. Дневные температуры воздуха уже будут превышать 20-ти градусную отметку, а ночные заморозки маловероятны. В воскресенье днем на островах возрастет вероятность кратковременного дождя.
В субботу, 18 мая, днем солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами до 13°С.