Вот это цифры! Синоптики обещают настоящее летнее тепло

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 2-8, около полуночи порывами до 11 м/с. Температура воздуха от -1 до 5 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.

Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный или северо-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 14-18, на побережье местами до 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов, на поверхности почвы местами от 0 до -2 градусов. Днем солнечно. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 15-20, на побережье местами до 12 градусов тепла.

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов. Днем ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 13-22 градуса тепла.