Самые смелые смогут надеть шорты - синоптики обещают до 21 градуса тепла!

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Во многих регионах кратковременные дожди, возможны грозы. После полуночи вероятность осадков уменьшится, ожидаются туманы. Ветер южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем переменная облачность. Во многих регионах кратковременные дожди, вероятность осадков выше во второй половине дня. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Во многих регионах туманы. Ветер западных направлений, 2-7, на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 4-9, на востоке страны до 12 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 15-20, на побережье местами около 10 градусов тепла.