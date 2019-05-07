В субботу погода порадует жителей Эстонии

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. До полуночи ветер переменных направлений, 1-7, после полуночи юго-восточный и восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 13-18, на побережье при ветре с моря 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачность уплотнится, дожди распространятся с востока страны на западное побережье. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. Ветер восточных направлений переменится на южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.