Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется тепло

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье при ветре с моря до 7 градусов тепла.

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. До полуночи ветер южных направлений, после полуночи юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 5-11, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 13-18, на побережье при ветре с моря до 9 градусов тепла.