Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется тепло

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается небольшое потепление.
В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье при ветре с моря до 7 градусов тепла.
В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. До полуночи ветер южных направлений, после полуночи юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 5-11, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 13-18, на побережье при ветре с моря до 9 градусов тепла.
В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По регионам дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. На западе страны ветер переменных направлений, 2-7, на востоке страны восточный и юго-восточный, 7-12, порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 15-20, на островах и побережье 7-12 градусов тепла.